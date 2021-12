U&D | Ciprian senza freni | “Non riuscivo più …”

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 17 dicembre 2021) E’ caos a Uomini e Donne, ovvero il programma di Maria De Filippi, dopo la confessione dell’ormai ex tronista Andrea Nicole. Nei giorni scorsi è andata in onda la puntata in cui l’ex tronista è entrata in studio insieme al suo corteggiatoreAftim, per confessare che i due avevano trascorso la notte insieme. Dopo questa confessione, in studio sarebbe scoppiato il caos, con Gianni Sperti che è andato su tutte le furie e si è scagliato contro i due, accusandoli di essere falsi e di aver giocato con tutti. Adesso, a distanza di un pò di tempo, l’ex corteggiatore sembra aver rotto il silenzio e pare abbia voluto dare delle spiegazioni. Caos a Uomini e Donne, Andrea Nicole eescono allo scoperto L’ex tronista Andrea Nicole ed il suo corteggiatoresi stanno godendo questi giorni da fidanzati. I due avrebbero ...