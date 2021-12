Torino, recita di Natale a porte chiuse per non escludere i genitori No Green pass (Di sabato 18 dicembre 2021) È polemica a Rivalta, nell'hinterland torinese , dove la dirigente di una scuola elementare ha deciso che il saggio del laboratorio teatrale si farà ma a porte chiuse, ossia senza genitori come ... Leggi su leggo (Di sabato 18 dicembre 2021) È polemica a Rivalta, nell'hinterland torinese , dove la dirigente di una scuola elementare ha deciso che il saggio del laboratorio teatrale si farà ma a, ossia senzacome ...

Advertising

Valedance11 : RT @vitaindiretta: Torino, niente genitori alla recita di #Natale - #LaVitaInDiretta - katun79 : RT @giuseppetp55: Per me la Preside ha sbagliato due volte,scontentanto tutti,soprattutto i bambini,il fatto:in una scuola in Provincia di… - patrizi97203512 : RT @vitaindiretta: Torino, niente genitori alla recita di #Natale - #LaVitaInDiretta - giuseppetp55 : Per me la Preside ha sbagliato due volte,scontentanto tutti,soprattutto i bambini,il fatto:in una scuola in Provinc… - AntonioDonatoPa : RT @Stefanialove_of: La preside vieta la recita di Natale a tutti i genitori «per rispetto verso i No Green pass esclusi» Torino 4su80 non… -