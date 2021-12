Soleil Sorge è incinta? L’assurda teoria del web

(Di venerdì 17 dicembre 2021) LasuSenza dubbio una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip 6 è. Fin dal primo giorno infatti l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è finita al centro dell’attenzione mediatica e col passare delle settimane ha fatto spesso discutere. In particolare negli ultimi due mesi non si è parlato L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

zazoomblog : Grande Fratello Vip Davide Silvestri contro Soleil Sorge: Mi ha portato unenergia negativa con Alex Belli ora basta… - Novella_2000 : Soleil caccia in malo modo Gianmaria dalla sua stanza: il web insorge (VIDEO) #gfvip - infoitcultura : 'Ha la nausea, è stata male tutta notte': Soleil Sorge fa scandalo, sospetti nella casa - infoitcultura : Gf Vip 6, Davide Silvestri intenzionato a nominare Soleil Sorge: le sue motivazioni - infoitcultura : Grande Fratello Vip, l'ira di Soleil Sorge: 'Se entra Luca Vismara esco io, ama irritarmi' -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

Moltissime persone si stanno chiedendo come sia possibile, visto che aveva dichiarato di essere innamorato di. ' L'amore vince su tutto ' avevano scritto Alex e Delia sul loro profilo ...Stasera , venerdì 17 dicembre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip in cui scopriremo i nuovi concorrenti . Nell'attesa nella Casa,si è confrontata con Davide Silvestri circa i Vip che potrebbero varcare la porta rossa. Tra questi è uscito anche il nome di Luca Vismara .contro Luca Vismara Nelle ultime ...Soleil Sorge ha fatto sapere di non volere Luca Vismara all'interno del GF Vip 6. Guarda il video all'interno!Davide Silvestri pronto a nominare Soleil: il motivo spiegato ad Aldo Montano. L'attore stanco della negatività.