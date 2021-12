Osservatorio Reddito Pensione Cittadinanza e Rem | i dati di dicembre

(Di venerdì 17 dicembre 2021) ROMA – È stato pubblicato l’sudicon iaggiornati al 72021, relativi ai nuclei percettori del RdC/PdC e deldi Emergenza (REM) negli anni 2019-2021.DINei primi undici mesi del 2021, i nuclei beneficiari di almeno una mensilità di RdC/PdC sono stati 1.737.638, per un totale di 3.891.003 di persone coinvolte. Il beneficio è stato revocato a 103.113 nuclei, mentre sono decaduti dal diritto 278.174 nuclei. La rilevanza dei nuclei varia in virtù della zona geografica, con 414.880 beneficiari al Nord, 280.279 al Centro e 1.042.479 nell’area Sud e Isole. A novembre 2021, i nuclei beneficiari di ...

PESCARA – Sono 32.244, in Abruzzo, nel periodo gennaio-settembre 2021, i percettori del Reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza, per un totale di 66.501 persone coinvolte considerando i nuc ...