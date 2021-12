“Non doveva andare così”. Brutto colpo per Gerry Scotti, la delusione dopo Caduta libera (Di venerdì 17 dicembre 2021) Gerry Scotti è uno dei presentatori più amati della televisione. Partito dalla radio, nel giro di pochi anni si era trovato catapultato nelle case di tutti gli italiani. Un’entrata in punta di piedi che ha dato inizio a una storia bellissima. Lunga la lista dei programmi guidati: da Smile, fino a Chi vuole essere miliardario e Caduta libera, format che poche settimane fa ha tagliato il traguardo delle 900 puntata. Format che ieri ha abbandonato la sua versione pre serale concedendosi un’uscita nel prime time di Canale 5. Grande protagonista del ‘torneo dei campioni’ è stato ancora una volta Nicolò Scalfi che ha battuto uno per uno tutti gli altri 8 campioni. Nell’ordine, Silvio Modesti, Veronica Gentili, Diego Maraldi, Monica De Lisi, Alvin, Ginevra Gori, Edoardo Riva, Stefania Conzato, Benedetto Arrù e infine ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021)è uno dei presentatori più amati della televisione. Partito dalla radio, nel giro di pochi anni si era trovato catapultato nelle case di tutti gli italiani. Un’entrata in punta di piedi che ha dato inizio a una storia bellissima. Lunga la lista dei programmi guidati: da Smile, fino a Chi vuole essere miliardario e, format che poche settimane fa ha tagliato il traguardo delle 900 puntata. Format che ieri ha abbandonato la sua versione pre serale concedendosi un’uscita nel prime time di Canale 5. Grande protagonista del ‘torneo dei campioni’ è stato ancora una volta Nicolò Scalfi che ha battuto uno per uno tutti gli altri 8 campioni. Nell’ordine, Silvio Modesti, Veronica Gentili, Diego Maraldi, Monica De Lisi, Alvin, Ginevra Gori, Edoardo Riva, Stefania Conzato, Benedetto Arrù e infine ...

Ultime Notizie dalla rete : Non doveva Migranti, barca si capovolge: muore una donna, salvo il figlio di 14 anni Una ennesima morte che si poteva e si doveva evitare e che, invece, sarà un altro numero che si ... I soccorritori si sono gettati in mare per salvarli ma per la donna non c'è stato nulla da fare, ...

Fondazione Brescia Musei ha presentato in esclusiva mondiale Geronimo Stilton. Brescia Musei Adventures la prima app - game museale con il ... ... quali erano le prove che un giovane doveva superare per diventare cavaliere, come era bardato il ... Ma le novità non finiscono qui: Geronimo parla anche inglese. Si potrà quindi scegliere la versione ...

Wissem Abdelatif non doveva stare a Ponte Galeria. Il legale: "La sua morte poteva essere evitata"