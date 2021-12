Nettuno | obbligo di mascherine all’aperto fino al 9 gennaio 2022

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 17 dicembre 2021)– Il Sindaco del Comune diAlessandro Coppola ha firmato l’ordinanza n.38/2021 che sancisce l’di utilizzo delleal 09. “La lotta al Coronavirus non è finita – dichiara il Sindaco Coppola – la situazione contagi aè in aumento come nel resto del Paese, ma possiamo dire che resta sotto controllo. Abbiamo aumentato i controlli con la nostra Polizia Locale e l’Unità di Crisi, che si avvale della sempre preziosa collaborazione del dott. Waldemaro Marchiafava che ringrazio sentitamente per questo, continua il suo lavoro di monitoraggio della situazione epidemiologica. Seguiamo con attenzione le indicazioni della Asl sulla gestione dell’epidemia, specialmente per quello ...