LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2021 in DIRETTA: Kilde davanti a Mayer, 6° Dominik Paris (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI OGGI LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DELLA DISCESA FEMMINILE DI VAL D’ISERE ALLE 10.30 12.49 Dominik Paris a RaiSport: “Risultato accettabile, ultimamente ho fatto un po’ fatica. E’ stata una sciata che dà fiducia. Ho sbagliato, non sono ancora al top. Manca ancora un ultimo step“. 12.48 Max Franz, uno degli sciatori più scorrevoli, sfrutta l’occasione e coglie un ottimo 7° posto a 0.85, appena 5 centesimi dietro Paris. 12.47 Franz paga 0.41 al terzo intermedio. 12.46 L’elvetico Urs Kryenbuehl è 20° a 1?59. Ora l’austriaco Max Franz con il pettorale n.30. 12.44 L’austriaco Stefan Babinsky è 16° a 1?32. 12.43 Kilde, semmai ce ne fosse bisogno, rinnova la ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELDI OGGI LADELLA SECONDA PROVA DELLA DISCESA FEMMINILE DI VAL D’ISERE ALLE 10.30 12.49a RaiSport: “Risultato accettabile, ultimamente ho fatto un po’ fatica. E’ stata una sciata che dà fiducia. Ho sbagliato, non sono ancora al top. Manca ancora un ultimo step“. 12.48 Max Franz, uno degli sciatori più scorrevoli, sfrutta l’occasione e coglie un ottimo 7° posto a 0.85, appena 5 centesimi dietro. 12.47 Franz paga 0.41 al terzo intermedio. 12.46 L’elvetico Urs Kryenbuehl è 20° a 1?59. Ora l’austriaco Max Franz con il pettorale n.30. 12.44 L’austriaco Stefan Babinsky è 16° a 1?32. 12.43, semmai ce ne fosse bisogno, rinnova la ...

