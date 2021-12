Lazio-Genoa, i convocati: la decisione su Immobile! (Di venerdì 17 dicembre 2021) A poche ore dalle formazioni ufficiali, la Lazio ha diffuso la lista dei convocati per la partita di oggi alle 18.30 contro il Genoa. La notizia è che Ciro Immobile non è convocato, non ci sarà. Il motivo dell’assenza sono i problemi gastrointestinali che ha accusato ieri. Al suo posto uno tra Felipe Anderson, in pole, e Muriqi. I convocati: Acerbi, Adamonis, Akpa Akpro, André Anderson, Basic, Cataldi, Escalante, Felipe Anderson, Hysaj, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Luiz Felipe, Marusic, Milinkovic, Moro, Muriqi, Patric, Pedro, Radu, Reina, Romero, Strakosha, Zaccagni. I convocati di SarriVINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 dicembre 2021) A poche ore dalle formazioni ufficiali, laha diffuso la lista deiper la partita di oggi alle 18.30 contro il. La notizia è che Ciro Immobile non è convocato, non ci sarà. Il motivo dell’assenza sono i problemi gastrointestinali che ha accusato ieri. Al suo posto uno tra Felipe Anderson, in pole, e Muriqi. I: Acerbi, Adamonis, Akpa Akpro, André Anderson, Basic, Cataldi, Escalante, Felipe Anderson, Hysaj, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Luiz Felipe, Marusic, Milinkovic, Moro, Muriqi, Patric, Pedro, Radu, Reina, Romero, Strakosha, Zaccagni. Idi SarriVINCENZO BONIELLO

