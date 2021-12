Lazio, Acerbi: «Vittoria che aiuta. Polemiche? Me ne frega meno di niente» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Francesco Acerbi ha parlato a Dazn nel post partita di Lazio Genoa. Le dichiarazioni del difensore biancoceleste Acerbi ha parlato a Dazn nel post partita di Lazio-Genoa, match valido per la diciottesima giornata di Serie A. ESULTANZA POLEMICA – «Me ne frega meno di niente, fa parte del nostro lavoro. Con i giocatori che abbbiamo e con l’allenatore che abbiamo normale non essere contenti del decimo posto. Un momento difficile da cui dobbiamo uscire, questa Vittoria ci aiuta». Vittoria – «Vincere fa sempre bene, meglio vincere che giocare bene. Dobbiamo dare una svolta al nostro campionato. L’impegno c’è sempre siamo ancora un po’ ingombranti di testa. Abbiamo cercato di seguire le idee di Sarri, giusto che si ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Francescoha parlato a Dazn nel post partita diGenoa. Le dichiarazioni del difensore biancocelesteha parlato a Dazn nel post partita di-Genoa, match valido per la diciottesima giornata di Serie A. ESULTANZA POLEMICA – «Me nedi, fa parte del nostro lavoro. Con i giocatori che abbbiamo e con l’allenatore che abbiamo normale non essere contenti del decimo posto. Un momento difficile da cui dobbiamo uscire, questaci».– «Vincere fa sempre bene, meglio vincere che giocare bene. Dobbiamo dare una svolta al nostro campionato. L’impegno c’è sempre siamo ancora un po’ ingombranti di testa. Abbiamo cercato di seguire le idee di Sarri, giusto che si ...

