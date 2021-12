(Di sabato 18 dicembre 2021) Lae lo fail. La sfida valevole per la 18esima giornata del campionato di Serie A, che si è giocata oggi venerdì 17 alle 18.30, ha visto i biancocelesti dominare sui Grifoni di Sheva. I capitolini hanno dimostrato maggiore grinta rispetto ad alcune partite precedenti, ma la strada da fare è ancora molta. Maurizio Sarri si lamenta dei troppi impegni La: com’è andatail? Lasta piano piano capendo cosa vuole Maurizio Sarri in termini di gioco. Il passo in più che i biancocelesti hanno fatto questa serail, ha richiesto più tempo del previsto, ma la calma sta (forse) ...

Advertising

reportrai3 : Oggi pomeriggio Guido D'Ubaldo, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, è venuto a salutare Sigfrido Ranu… - sowmyasofia : La Lazio torna a vincere: 3-1 contro il Genoa - flamanc24 : RT @effetronky: La Lazio torna a vincere ecco le mie Pagelliadi di #LazioGenoa ?? - ArmandaGelsomin : RT @GoalItalia: La Lazio torna al successo: 3-1 al Genoa e Shevchenko nuovamente ko ?? ?? - Night_Flyer_ : RT @effetronky: La Lazio torna a vincere ecco le mie Pagelliadi di #LazioGenoa ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio torna

Figliuolo: gli italiani siano ancora responsabili A sette giorni dal Natale,la paura. Ieri, ... E, Lombardia ed Emilia - Romagna rischiano il passaggio in giallo per Capodanno. Ma si ...La, dopo il passo falso contro il Sassuolo,a vincere e batte il Genoa , alla terza sconfitta consecutiva. Ghiotta occasione per l'Inter, che gioca sul campo della Salernitana e può ...Tre punti e un sorriso. Era da tempo che non si vedeva Maurizio Sarri in queste condizioni dopo una partita di campionato all'Olimpico. E non potrebbe essere altrimenti vosto che ...La squadra di Sarri rilancia le sue ambizioni europee vincendo 3-1 all’Olimpico. Profondo rosso per Shevchenko&Co.