Jeff Bezos non vuole invecchiare e vivere per sempre! (Di venerdì 17 dicembre 2021) Jeff Bezos, miliardario proprietario, di Amazon sta investendo in una tecnologia anti-invecchiamento che potrebbe estendere la durata media della vita di 50 anni in più! Si dice che Bezos sia uno dei numerosi investitori miliardari in Altos Labs, una società tecnologica della Silicon Valley che lavora su nuove tecnologie sperimentali per il prolungamento della vita. Jeff Bezos e il prolungamento della vita – curiosauro.itLa società Altos Lab ha assunto dozzine di esperti delle migliori università per cercare di risolvere due punti fondamentali: Capire in che modo le cellule invecchiano. Cercare, una volta capito, di invertire il processo di invecchiamento cellulare in modo da crearne uno di ringiovanimento. In sintesi, questa tecnologia di riprogrammazione mira a riportare le cellule normali a ...

