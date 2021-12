Inter | numeri da record | a Salerno Inzaghi punta quota 100

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Quella in programma alle ore 20.45 allo stadio Arechi contro la Salernitana potrebbe essere una partita storica per l'. I nerazzurri di Simone, reduci da cinque vittorie consecutive in ...

Advertising

_internelcuore_ : RT @Inter: ?? | STATISTICHE Tutte le curiosità di #SalernitanaInter ?? - interclubpavia : ?? | STATISTICHE Tutte le curiosità di #SalernitanaInter ?? - Inter : ?? | STATISTICHE Tutte le curiosità di #SalernitanaInter ?? - sportli26181512 : Inter, numeri da record: a Salerno #Inzaghi punta #quota100: I nerazzurri, che nell'anno solare 2021 in campionato… - InLimoneWeTrust : @Gazzetta_it @Gazzetta_it non solo avete scritto un articolo povero da un punto di vista contenutistico ma pure sba… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter numeri

cooperativa del gol A Salerno, però, l'insegue anche un record storico. I nerazzurri, infatti, nell'anno solare 2021 in campionato hanno messo a segno 98 reti e già stasera avranno la ...Simone Inzaghi e la nuovain breve * 98 I gol segnait dall'nell'anno solare 2021: l'ultima squadra a toccare quota 100 è stato il Milan nel 1950 (120) * 198 I tiri effettuati dai ...I nerazzurri, che nell'anno solare 2021 in campionato hanno messo a segno 98 reti, potrebbero superare già all'Arechi il record del 1950 (99 gol) ...Sul campo della Salernitana l'Inter cerca tre punti per ipotecare il titolo d'inverno, ma in vista ci sono anche due storici primati del calcio italiano.