In Corea del Nord vietato ridere per 11 giorni

Advertising

ispionline : La Cina fa paura al 34% degli italiani: più di Iran, Corea del Nord e Russia. Scopri i risultati del nostro sondagg… - bedel1945 : Una pubblicità paragona le donne alle mucche La più grande azienda lattiero-casearia della Corea del Sud si è scusa… - lccatt : RT @Maldi___: Che bello tifare l'Ac Corea del Nord 1899 - JOBA21535024 : RT @guidoolimpio: Cartoline dalla Corea del Nord. Da dieci al potere. Kim presenzia cerimonia, in lacrime. - ottovanz : RT @Avvenire_Nei: Corea del Nord. Kim Jong-un, i primi dieci anni da dittatore -

Ultime Notizie dalla rete : Corea del

LaNord ha commemorato il decimo anniversario della morte'caro leader' Kim Jong - il: il canale statale Kctv ha riferito nel corso della giornata che un evento principale in memoria'...A livello internazionale i dati permettono di dire qualcosa in più: per esempio in Sudafrica è vicino al 100%, così come in Sierra Leone e Malawi e ancora inSud e in Libano' . SOLO VACCINI/...Quattro su quattro. Dopo aver balbettato contro la Spagna, l’Italia under 20 di hockey su ghiaccio torna a fare la voce grossa ai Mondiali di Seconda Divisione Gruppo A di Brasov, in Romania. La Corea ...Ai nordcoreani è stato vietato di bere e ridere per 11 giorni. Il motivo è legato al decimo anniversario della morte dell'ex leader Kim Jong Il, scomparso nel 2011. “Durante il periodo del lutto, non ...