Il riscaldamento è globale ma il freddo è locale Urge avere dati

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Era di marzo o aprile o forse di settembre, stavo a Parigi e mi venne di osservare qualcosa di psicolinguistico: se ilè globale, il freddo è. Infatti faceva freddo localmente quando avrebbe dovuto fare un certo bel calduccio, stando al globale. Il pedante, l’Homais universale, il positivista-progressista ambiante, che trotterella verso la fine della storia, subito mi mise a posto con la famosa differenza tra il clima, sempre più caldo, e il meteo, variabile. Mi sono tenuto il rabbuffo. Ieri la vendetta, tremenda vendetta. Pagina 8 del Monde. Sotto la rubricazione “Planéte”. Titolo: “Meno caldo in Francia nel 2021”. Sottotitolo: “L’anno è caratterizzato da anomalie, senza canicole generalizzate per la prima volta da sei anni”. L’articolo avrebbe dovuto seguire il consiglio di Dante, “sì che dal fatto il dir non sia ...