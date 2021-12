I contagi continuano a salire, per la Toscana rischio "giallo" dopo le feste: i numeri che preoccupano (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'incidenza regionale degli ultimi 7 giorni è 180 casi ogni 100mila abitanti. Leggero aumento dei ricoveri, Giani: "Ma chi è vaccinato difficilmente finisce in ospedale" Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'incidenza regionale degli ultimi 7 giorni è 180 casi ogni 100mila abitanti. Leggero aumento dei ricoveri, Giani: "Ma chi è vaccinato difficilmente finisce in ospedale"

Advertising

Radio1Rai : #Covid Impennata di contagi: i nuovi casi sono oltre 28mila. Mai così tanti da novembre dello scorso anno. 120 le v… - MonicaLottoV : @AnitaCecolin @a_meluzzi Qui continuano a rincorrere i contagi, i contagi peró NON solo malattia conclamata ed è tu… - Namozne : RT @Filomen30847137: #17dicembre Dicembre 2029 #lockdown Vaccinati in Italia: 99,99999% Il ministro #Speranza: 'Purtroppo, nonostante la… - marcoranieri72 : RT @fratotolo2: Dicembre 2024, il 99,999999% della popolazione italiana è vaccinata con 15 dosi. Nonostante ciò, i contagi continuano a sal… - Alberto93383706 : RT @Filomen30847137: #17dicembre Dicembre 2029 #lockdown Vaccinati in Italia: 99,99999% Il ministro #Speranza: 'Purtroppo, nonostante la… -