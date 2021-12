“Ha avuto difficoltà…”: Atalanta, Gasperini gli dà l’addio in conferenza? (Di venerdì 17 dicembre 2021) In conferenza stampa il tecnico dell’Atalanta Giampiero Gasperini ha parlato del futuro a Bergamo del russo Aleksey Miranchuk. Da quando è allenatore dell’Atalanta, il tecnico Giampiero Gasperini è sicuramente uno dei più abili a gestire la rosa ed è bravo a gestire tutti i calciatori a propria disposizione. Un caso particolare riguardo però il trequartista Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 17 dicembre 2021) Instampa il tecnico dell’Giampieroha parlato del futuro a Bergamo del russo Aleksey Miranchuk. Da quando è allenatore dell’, il tecnico Giampieroè sicuramente uno dei più abili a gestire la rosa ed è bravo a gestire tutti i calciatori a propria disposizione. Un caso particolare riguardo però il trequartista Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

siepropriolei : @lazigomona Non ho avuto difficoltà neanche in allattamento - tavano_anna : RT @ripensopositivo: Al di la dei propositi la verità è che in questo periodo il carattere ha avuto qualche impatto, un pò mi sono indurito… - Noia_spl : @Kwan5949 Oh ho avuto un po difficoltà a capire ???? (No scherzo... Oppure... ??) - bankainoace : @_joes__ io all'inizio ho sempre cercato di reprimere tutto, solo dopo un anno e più ho avuto il coraggio di riasco… - franco_sala : RT @DiDonadice: Ho scritto un articolo su una vicenda molto grave che desidero denunciare. Ma ho avuto molte difficoltà a pubblicarlo. A co… -

Ultime Notizie dalla rete : avuto difficoltà… “Si può scioperare e dialogare”. La Cgil mette in difficoltà il Pd Il Foglio