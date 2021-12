Giancarlo Magalli e le frasi su Adriana Volpe: il conduttore tv “condannato” a pagare solo una multa (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si è concluso con la condanna solo ad una multa di 14 mila euro, con pena sospesa e non menzione nel certificato del casellario giudiziale, il processo che ha visto Giancarlo Magalli imputato per il reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti di Adriana Volpe. L’accusa aveva chiesto una condanna a 9 mesi di reclusione. La sentenza è stata emessa dal giudice Mauro Gallina, magistrato della settima sezione penale del Tribunale di Milano. La vicenda trae origine da un’intervista rilasciata dal noto conduttore TV al settimanale “Chi” e pubblicata nel novembre del 2017, dal titolo “Giancarlo Magalli, un NO non rovina la carriera”. Magalli-Volpe: COSA ERA SUCCESSO Giancarlo ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si è concluso con la condannaad unadi 14 mila euro, con pena sospesa e non menzione nel certificato del casellario giudiziale, il processo che ha vistoimputato per il reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti di. L’accusa aveva chiesto una condanna a 9 mesi di reclusione. La sentenza è stata emessa dal giudice Mauro Gallina, magistrato della settima sezione penale del Tribunale di Milano. La vicenda trae origine da un’intervista rilasciata dal notoTV al settimanale “Chi” e pubblicata nel novembre del 2017, dal titolo “, un NO non rovina la carriera”.: COSA ERA SUCCESSO...

Agenzia_Ansa : Giancarlo Magalli condannato, dovrà risarcire Adriana Volpe. Il conduttore ritenuto responsabile di diffamazione ag… - Corriere : Giancarlo Magalli condannato per diffamazione aggravata: dovrà risarcire Adriana Volpe - SkyTG24 : Giancarlo Magalli condannato per diffamazione: dovrà risarcire Adriana Volpe - Bianca34874951 : RT @Corriere: Giancarlo Magalli condannato per diffamazione aggravata: dovrà risarcire Adriana Volpe - Bianca34874951 : RT @LaStampa: Giancarlo Magalli condannato per diffamazione: dovrà risarcire Adriana Volpe -