GF Vip 6, Manuel Bortuzzo ha un crollo e prega Aldo Montano: "Non andartene"

Nelle ultime ore nella Casa del GF Vip 6, Manuel Bortuzzo ha avuto un crollo. Molto triste per via dell'ormai sicuro ritiro di Aldo Montano, deciso a uscire dal programma per trascorrere le vacanze di Natale in faglia, il nuotatore ha preso in disparte l'amico schermitore e gli ha detto molto triste: "Sai che in confessionale mi hanno chiesto di te… Devi rimanere, cioè sì che dovresti rimanere". Ancora una volta, poi, Manuel ha chiesto ad Aldo di ripensarci e tornare sui suoi passi, ma ormai Montano ha deciso e nella puntata del Grande Fratello Vip di stasera lascerà certamente il programma.

