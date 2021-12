Far Cry 6 si espande con il crossover di Danny Trejo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ubisoft è lieta di annunciare la disponibilità del crossover gratuito con Danny Trejo in Far Cry 6, attraverso il rilascio di due missioni dedicate, inoltre Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition uscirà il 16 Dicembre su console, disponibile al prezzo di 15 euro o come parte del Season Pass di Far Cry 6. Nuovi contenuti GRATIS per Far Cry 6 Da oggi potrete cimentarvi in nuove missioni in singolo o co-operativa: “Danny & Dani contro Tutti” è una nuova storia nella quale dovrai impedire ai soldati di Antón Castillo di mandare all’aria i piani di Danny di tornare a Yara per cucinare i suoi famosissimi e gustosi tacos per sfamare la popolazione. La sesta e ultima Operazione Speciale “Malagua”. Dopo aver completato la missione “Danny & Dani contro Tutti”, ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ubisoft è lieta di annunciare la disponibilità delgratuito conin Far Cry 6, attraverso il rilascio di due missioni dedicate, inoltre Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition uscirà il 16 Dicembre su console, disponibile al prezzo di 15 euro o come parte del Season Pass di Far Cry 6. Nuovi contenuti GRATIS per Far Cry 6 Da oggi potrete cimentarvi in nuove missioni in singolo o co-operativa: “& Dani contro Tutti” è una nuova storia nella quale dovrai impedire ai soldati di Antón Castillo di mandare all’aria i piani didi tornare a Yara per cucinare i suoi famosissimi e gustosi tacos per sfamare la popolazione. La sesta e ultima Operazione Speciale “Malagua”. Dopo aver completato la missione “& Dani contro Tutti”, ...

