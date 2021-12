Docenti assunti da concorsi semplificati: ecco il DECRETO con le indicazioni su anno di prova e formazione (Di venerdì 17 dicembre 2021) Pubblicato il DECRETO ministeriale n. 310 del 27 ottobre 2021 sulle attività formative, procedure, criteri di verifica degli standard professionali, modalità di verifica in itinere e finale inclusa l'osservazione sul campo, struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale, nell'ambito del periodo di formazione e di prova ai sensi dell’articolo 59, comma 12 del DECRETO-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Si tratta delle indicazioni sull'anno di prova e formazione dei Docenti neoassunti da concorsi semplificati, come previsto dal DECRETO sostegni bis. I concorsi non sono ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 17 dicembre 2021) Pubblicato ilministeriale n. 310 del 27 ottobre 2021 sulle attività formative, procedure, criteri di verifica degli standard professionali, modalità di verifica in itinere e finale inclusa l'osservazione sul campo, struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale, nell'ambito del periodo die diai sensi dell’articolo 59, comma 12 del-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Si tratta dellesull'dideineoda, come previsto dalsostegni bis. Inon sono ...

Advertising

orizzontescuola : Docenti assunti da concorsi semplificati: ecco il DECRETO con le indicazioni su anno di prova e formazione - Rosalba_Falzone : @NicolaPorro @GiusDeLorenzo E i docenti? Prima assunti perché capaci di superare i concorsi, dopo anni di studio, m… - aleciu : RT @valechindamo: Caro PD io capisco abbiate bisogno di tirare su voti ma per cortesia poi abbiate la decenza di non parlare più della qual… - liberalunicorno : RT @valechindamo: Caro PD io capisco abbiate bisogno di tirare su voti ma per cortesia poi abbiate la decenza di non parlare più della qual… - ErikaGamberale : RT @valechindamo: Caro PD io capisco abbiate bisogno di tirare su voti ma per cortesia poi abbiate la decenza di non parlare più della qual… -