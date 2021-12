Cosa succede se Ring di Amazon utilizza dati biometrici per spiare (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il campanello di Amazon, Ring, sarà in grado in futuro di riconoscere gli odori e le caratteristiche della pelle appartenenti a soggetti sospetti. Questo grazie a dei brevetti ottenuti che l’azienda è riuscita a depositare per utilizzare dati biometrici. Ma come funzionerà? LEGGI ANCHE > La Cina scopre la privacy: stop alle app che chiedono dati personali superflui Il campanello di Amazon sentirà il tuo odore: in che modo Quante volte – fantasticando – vi sarà capitato di pensare a quali saranno le nuove tecnologie che il futuro ci regalerà. Grazie ad Amazon uno di quei pensieri, ovvero la possibilità che esista un apparecchio tecnologico in grado di riconoscere gli odori, sarà presto realtà: i campanelli Ring potrebbero anche ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il campanello di, sarà in grado in futuro di riconoscere gli odori e le caratteristiche della pelle appartenenti a soggetti sospetti. Questo grazie a dei brevetti ottenuti che l’azienda è riuscita a depositare perre. Ma come funzionerà? LEGGI ANCHE > La Cina scopre la privacy: stop alle app che chiedonopersonali superflui Il campanello disentirà il tuo odore: in che modo Quante volte – fantasticando – vi sarà capitato di pensare a quali saranno le nuove tecnologie che il futuro ci regalerà. Grazie aduno di quei pensieri, ovvero la possibilità che esista un apparecchio tecnologico in grado di riconoscere gli odori, sarà presto realtà: i campanellipotrebbero anche ...

