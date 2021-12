Calciomercato Inter | Marotta sogna il super colpo a zero!

(Di venerdì 17 dicembre 2021) La storia tra Aurelio de Laurentiis e Lorenzo Insigne è in una piena fase di stallo e se è vero che le cose non sono poi così tanto peggiorate, certamente non si può dire che sono migliorate. Il tempo passa ed il gong verso il probabile o meno rinnovo del contratto del capitano azzurro è sempre più vicino. Della vicenda sonoessate le altre squadre che ben vedrebbero Lorenzino nel loro roaster, le quali aspettano novità dalla finestra. Insigne NapoliTra queste c’è sicuramente l’, con Beppeintenzionato a portare sotto il Duomo Lorenzo il Magnifico, agevolato anche dalle parole che l’agente di Insigne ha riportato alla Gazzetta dello Sport, nelle quali l’ipotesi di addio a Napoli sembra essere sempre più probabile. Ad ogni buon conto, qualora Insigne decidesse di lasciare il capoluogo ...

Advertising

Gazzetta_it : Blindare i big per venderne meglio uno o due: la doppia strategia dell'Inter su #Lautaro e #Barella - fantapiu3 : #Inter: #Eriksen non è più un giocatore nerazzurro #fantacalcio #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio… - zazoomblog : Calciomercato Inter UFFICIALE la rescissione del contratto - #Calciomercato #Inter #UFFICIALE - milansette : L'amico Ibrahimovic, l'interesse di Inter e Milan: Pejcinovic è una macchina da gol #acmilan #rossoneri - milansette : L'amico Ibrahimovic, l'interesse di Inter e Milan: Pejcinovic è una macchina da gol -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Calciomercato.com

Ad aprire il programma Lazio - Genoa alle ore 18.30, mentre questa sera torna in campo l'capolista. CMIT TVConducono Giorgio Trobbiani e Martin Sartorio.Commenta per primo Il Barcellona deve correre ai ripari nel mercato di gennaio per provare a salvare la stagione. Servono almeno due innesti di grande qualità in attacco: il primo è stato individuato ...Il centrocampista danese non può giocare in Serie A dopo il malore accusato a Euro 2020, potrebbe tornare in campo in un altro campionato ...Calcio d’inizio alle 20.45. Il bosniaco torna titolare, contro Ribery l’occasione per staccare le inseguitrici ...