Antonella Clerici, appello commovente in diretta tv: cos’è successo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Antonella Clerici ha fatto commuovere l’intero pubblico da casa con il suo appello in diretta tv. La conduttrice ha voluto ricordare una persona in particolare, sensibilizzando una questione particolare. Oggi, venerdì 17 dicembre, è andato in onda l’ultimo appuntamento settimanale di E’ sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici. La padrona di casa all’inizio L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021)ha fatto commuovere l’intero pubblico da casa con il suointv. La conduttrice ha voluto ricordare una persona in particolare, sensibilizzando una questione particolare. Oggi, venerdì 17 dicembre, è andato in onda l’ultimo appuntamento settimanale di E’ sempre mezzogiorno, il programma condotto da. La padrona di casa all’inizio L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

flaews_ : il mio guilty pleasure è guardare il programma è sempre mezzogiorno di antonella clerici, non so il perché io devo farlo - MontiFrancy82 : Nuovo appuntamento su Rai 1 con @THEVOICE_ITALY Senior condotto da @antoclerici @OriettaBerti @CLEMENTINOIENA… - SMSNEWSOFFICIAL : Nuovo appuntamento su Rai 1 con @THEVOICE_ITALY Senior condotto da @antoclerici @OriettaBerti @CLEMENTINOIENA… - Saimon194 : RT @TvCircle1: Quarta puntata: #anticipazioni delle nuove audizioni al buio per gli aspiranti concorrenti di “#TheVoiceSenior”. Conduce #An… - TvCircle1 : Quarta puntata: #anticipazioni delle nuove audizioni al buio per gli aspiranti concorrenti di “#TheVoiceSenior”. Co… -