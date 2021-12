Variante Omicron, vaccino Pfizer e Moderna: efficacia, le news (Di giovedì 16 dicembre 2021) Per garantire protezione contro la Variante Omicron del covid – che secondo l’Ecdc “dominerà l’Europa entro febbraio 2022” – non ci sarebbe bisogno di un vaccino ad hoc, ma ‘solo’ di una dose booster o terza dose di vaccino Pfizer o Moderna. A spiegarlo ieri è stato il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Anthony Fauci. “Sono stati eseguiti alcuni studi nel paese e nel mondo con l’obiettivo di osservare come potremmo prepararci nell’ambito delle vaccinazioni. Il messaggio è chiaro: se non siete vaccinati, vaccinatevi. E in relazione ad Omicron, in particolare: se siete vaccinati, fate la dose booster”, ha spiegato Fauci. “La Variante Omicron senza dubbio condiziona gli effetti degli anticorpi indotti da ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Per garantire protezione contro ladel covid – che secondo l’Ecdc “dominerà l’Europa entro febbraio 2022” – non ci sarebbe bisogno di unad hoc, ma ‘solo’ di una dose booster o terza dose di. A spiegarlo ieri è stato il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Anthony Fauci. “Sono stati eseguiti alcuni studi nel paese e nel mondo con l’obiettivo di osservare come potremmo prepararci nell’ambito delle vaccinazioni. Il messaggio è chiaro: se non siete vaccinati, vaccinatevi. E in relazione ad, in particolare: se siete vaccinati, fate la dose booster”, ha spiegato Fauci. “Lasenza dubbio condiziona gli effetti degli anticorpi indotti da ...

