Vaccini, De Luca: “Salvini? E’ come l’uomo di Neanderthal” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Salvini? Quando dice cose come ‘i bambini non si toccano finchè non ci sono darti certi’ mi ricorda sempre che lui è ancora allo stadio evolutivo dell’ uomo di Neanderthal; prima di arrivare all’ Homo Sapiens, ci vogliono ancora 40mila anni“. Così il presidente della Giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca, rispondendo alla domanda di un giornalista a Napoli. “A Salvini – ha aggiunto – ricordo che sono già stati vaccinati milioni di bambini di questa fascia d’ età, e non è successo assolutamente niente. E’ veramente irresponsabile – ha concluso De Luca – continuare a ad alimentare un clima di paura e di preoccupazione”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“? Quando dice cose‘i bambini non si toccano finchè non ci sono darti certi’ mi ricorda sempre che lui è ancora allo stadio evolutivo dell’ uomo di; prima di arrivare all’ Homo Sapiens, ci vogliono ancora 40mila anni“. Così il presidente della Giunta regionale della Campania Vincenzo De, rispondendo alla domanda di un giornalista a Napoli. “A– ha aggiunto – ricordo che sono già stati vaccinati milioni di bambini di questa fascia d’ età, e non è successo assolutamente niente. E’ veramente irresponsabile – ha concluso De– continuare a ad alimentare un clima di paura e di preoccupazione”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Vaccini, De Luca: '#Salvini? E' come l'uomo di Neanderthal' ** - Murmur1979 : @Cappellin_R @Luca_Mussati @maxdantoni SVEGLIA!!! Omicron è un mal di gola. Speriamo (come è probabile) che i vacci… - LapagliaSandro : @Luca_Mussati @Cappellin_R @maxdantoni ma in che modo bisogna spiegarvelo che il covid lo prenderemo tutti in un da… - infoitinterno : Baby vaccini, De Luca contro Salvini: “E’ ancora allo stadio evolutivo dei Neanderthal” - FertGiuseppe : @federalberghi @massimogara @MTurismoItalia @ENIT_italia @MinisteroSalute @robersperanza @Confcommercio… -