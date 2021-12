Uomini e donne, Ciprian confessa: “Quella notte ho smesso di ragionare…” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quando Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim hanno lasciato Uomini e donne sono stati parecchio criticati. Al pubblico e alla produzione non è andato giù che i due si siano incontrati senza permesso e senza avvisare nessuno. Ora, però, i due si mostrano allegramente in coppia su instagram. In più Ciprian ha cercato di spiegare le sue ragioni. Il personal trainer Ciprian Aftim da un po’ di tempo fa coppia fissa con Andrea Nicole Conte, la ragazza che ha conosciuto a Uomini e donne e con la quale è uscito senza permesso, contravvenendo ai comandamenti imposti da Maria. Ma Ciprian non ci sta e continua a giustificarsi… Le ragioni di Ciprian Ciprian e Andrea Nicole spiegano le loro ragioni sui social ... Leggi su ck12 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quando Andrea Nicole Conte eAftim hanno lasciatosono stati parecchio criticati. Al pubblico e alla produzione non è andato giù che i due si siano incontrati senza permesso e senza avvisare nessuno. Ora, però, i due si mostrano allegramente in coppia su instagram. In piùha cercato di spiegare le sue ragioni. Il personal trainerAftim da un po’ di tempo fa coppia fissa con Andrea Nicole Conte, la ragazza che ha conosciuto ae con la quale è uscito senza permesso, contravvenendo ai comandamenti imposti da Maria. Manon ci sta e continua a giustificarsi… Le ragioni die Andrea Nicole spiegano le loro ragioni sui social ...

Advertising

fanpage : Se l’Italia non fa più figli non è colpa di donne più emancipate, ma di uomini e di una società patriarcale che non… - matteosalvinimi : Incredibile video postato oggi (e poi rimosso) da un detenuto che, all’interno di una cella, mostra orgoglioso un o… - Linkiesta : L’ex consigliere Rai, la rissa dalla Berlinguer e la tv che ha senso solo se è orrenda Smettiamola di far finta ch… - liberadidonna1 : RT @Nursar70: Basta con ste discussioni sul covid..... Meno male che c'è Uomini e Donne.... #blob - Novella_2000 : Anticipazioni Uomini e donne, Roberta ha fatto la sua scelta -