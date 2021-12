Tutta colpa di Freud: anticipazioni quarta e ultima puntata (Di giovedì 16 dicembre 2021) in onda su Canale 5 mercoledì 22 dicembre 2021 Tutta colpa di Freud: ecco cosa succederà nella quarta e ultima puntata della nuova fiction di Canale 5, in onda mercoledì prossimo, 22 dicembre 2021. Dopo il debutto in esclusiva su Amazon Prime Video dello scorso 26 febbraio 2021, la serie tv con Claudio Bisio basata su un’idea di Paolo Genovese, regista che firma l’omonimo film del 2014, è arrivata per la prima volta in chiaro su Canale 5. Per la regia di Rolando Ravello, ecco cosa succederà nei prossimi due episodi. La vita dei Taramelli si farà sempre più ingarbugliata. Claudio, infatti, ormai non riuscirà più a nascondere i suoi sentimenti. Così, prenderà coraggio, si recherà da Emma e le confesserà il suo amore. Riccardo, intanto, vivrà giorni inquieti: farà i conti con ... Leggi su zon (Di giovedì 16 dicembre 2021) in onda su Canale 5 mercoledì 22 dicembre 2021di: ecco cosa succederà nelladella nuova fiction di Canale 5, in onda mercoledì prossimo, 22 dicembre 2021. Dopo il debutto in esclusiva su Amazon Prime Video dello scorso 26 febbraio 2021, la serie tv con Claudio Bisio basata su un’idea di Paolo Genovese, regista che firma l’omonimo film del 2014, è arrivata per la prima volta in chiaro su Canale 5. Per la regia di Rolando Ravello, ecco cosa succederà nei prossimi due episodi. La vita dei Taramelli si farà sempre più ingarbugliata. Claudio, infatti, ormai non riuscirà più a nascondere i suoi sentimenti. Così, prenderà coraggio, si recherà da Emma e le confesserà il suo amore. Riccardo, intanto, vivrà giorni inquieti: farà i conti con ...

