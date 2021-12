Torino, la preside vieta la recita di Natale a tutti i genitori «per rispetto verso i No Green pass esclusi» (Di giovedì 16 dicembre 2021) Polemica nel Torinese dove la preside di una scuola elementare di Rivalta ha vietato a tutti i genitori di assistere alla recita organizzata per le feste di Natale dalle classi seconda e terza, in programma per lunedì. Alla base di questa scelta, la volontà da parte della dirigente scolastica Silvia Boaretto di trattare tutti i genitori allo stesso modo: sia coloro che hanno provveduto a completare il ciclo vaccinale contro il Coronavirus, e dunque sono dotati di Super Green pass per l’accesso ai luoghi pubblici, sia coloro che invece sono No vax o contestano le misure del governo e quindi non hanno la certificazione verde perché non si sono mai voluti immunizzare. «La recita è ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 dicembre 2021) Polemica nel Torinese dove ladi una scuola elementare di Rivalta hato adi assistere allaorganizzata per le feste didalle classi seconda e terza, in programma per lunedì. Alla base di questa scelta, la volontà da parte della dirigente scolastica Silvia Boaretto di trattareallo stesso modo: sia coloro che hanno provveduto a completare il ciclo vaccinale contro il Coronavirus, e dunque sono dotati di Superper l’accesso ai luoghi pubblici, sia coloro che invece sono No vax o contestano le misure del governo e quindi non hanno la certificazione verde perché non si sono mai voluti immunizzare. «Laè ...

repubblica : La preside vieta la recita di Natale a tutti i genitori 'per rispetto ai No Green Pass esclusi': scoppia la polemic… - CorriereTorino : «La recita di Natale discrimina i no vax» A teatro solo i bambini, bufera sulla preside - katrin23594597 : RT @EmilioBerettaF1: La preside vieta la recita di Natale a tutti i genitori 'per rispetto ai No Green Pass esclusi': scoppia la polemica n… - franca705 : RT @repubblica: La preside vieta la recita di Natale a tutti i genitori 'per rispetto ai No Green Pass esclusi': scoppia la polemica nel To… - mfasgiud : RT @EmilioBerettaF1: La preside vieta la recita di Natale a tutti i genitori 'per rispetto ai No Green Pass esclusi': scoppia la polemica n… -