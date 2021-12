Tentato omicidio a Laives: arrestato un infermiere di 47 anni (Di giovedì 16 dicembre 2021) Arresto dei carabinieri per Tentato omicidio a Laives. Verosimile esito di lite per privati dissidi senza implicazioni su ordine e sicurezza della tranquilla cittadina della Bassa Atesina. Laives-Leifers, giovedì 16 dicembre 2021. I militari del 7° reggimento carabinieri “Trentino Alto Adige” di Laives insieme a quelli della Stazione di Aldino e dell’aliquota radiomobile di Egna Tentato Leggi su periodicodaily (Di giovedì 16 dicembre 2021) Arresto dei carabinieri per. Verosimile esito di lite per privati dissidi senza implicazioni su ordine e sicurezza della tranquilla cittadina della Bassa Atesina.-Leifers, giovedì 16 dicembre 2021. I militari del 7° reggimento carabinieri “Trentino Alto Adige” diinsieme a quelli della Stazione di Aldino e dell’aliquota radiomobile di Egna

