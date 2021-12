Silvio al Colle, l'ipotesi è sempre più probabile: i calcoli segreti (Di giovedì 16 dicembre 2021) Molti sorridono quando si parla di Silvio Berlusconi presidente della Repubblica. Politici e giornalisti in tenuta da talk show televisivo permanente, sempre pronti alla rissa buona solo per qualche numeri in più negli ascolti Auditel, reputano impossibile che l'ex Cavaliere possa... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 16 dicembre 2021) Molti sorridono quando si parla diBerlusconi presidente della Repubblica. Politici e giornalisti in tenuta da talk show televisivo permanente,pronti alla rissa buona solo per qualche numeri in più negli ascolti Auditel, reputano impossibile che l'ex Cavaliere possa... Segui su affaritaliani.it

Advertising

fattoquotidiano : PALLOTTOLIERE Quattro parlamentari in due settimane. Il bottino dello shopping natalizio di Silvio Berlusconi per a… - pietrodeleo : RT @tempoweb: Asse tra #Conte e #Letta per la corsa al #Quirinale ?? - tempoweb : Asse tra #Conte e #Letta per la corsa al #Quirinale ?? - tempoweb : #EnricoLetta esclude #Berlusconi al Colle e si illude basti un blitz rosso insieme a #Conte @lefrasidiosho per… - Vittori87874074 : Francesco Storace: 'Manovre sinistre sul Quirinale, il Colle non sarà di nuovo rosso' - Il Tempo -