Sciopero: 'noi studenti e giovani oggi in piazza' (Di giovedì 16 dicembre 2021) oggi in piazza saranno presenti anche giovani e studenti per prendere parte allo Sciopero generale convocato da CGIL e UIL: Rete della Conoscenza, Unione degli studenti e Link Coordinamento ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021)insaranno presenti ancheper prendere parte allogenerale convocato da CGIL e UIL: Rete della Conoscenza, Unione deglie Link Coordinamento ...

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero noi Uno sciopero necessario La solidarietà di un gruppo di intellettuali Lo sciopero generale dichiarato da Cgil e Uil ha ricevuto critiche da parte di vari esponenti politici e delle associazioni imprenditoriali. Noi riteniamo invece che la protesta sia più che giustificata ...

il giorno dello sciopero di Cgil e Uil. I leader in piazza a Roma ...lo sciopero "rattrista molto": "In una legittima diatriba tra sindacato e governo viene penalizzato il mondo del lavoro". "Una parte del sindacato ritiene che andare in piazza sia la soluzione, noi ...

Sciopero generale, oggi i cortei dalle 10 a Roma, Milano e Napoli. Fasce di garanzia e trasporti città per città Sciopero generale tra cortei, polemiche politice e disagi. Oggi i lavoratori scendono in piazza per dare voce al lavoro e per ottenere risposte sui grandi temi aperti, dal fisco alle ...

