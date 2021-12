Sciopero generale giovedì 16 dicembre | bus | tram | metrò Atm e corse Trenord a rischio Orari e fasce garantite

Advertising

CottarelliCPI : Questo tweet non piacerà a molti ma pazienza. Credo che la decisione di proclamare lo sciopero generale, uno strume… - ilfoglio_it : Lo sciopero generale poteva andare bene nell'Ottocento, ma ai giorni nostri non poter montare sul treno per andare… - NicolaPorro : Cgil e Uil vanno avanti con lo #scioperogenerale. Ma ormai i #sindacati chi rappresentano? L'affondo di Antonio Mas… - lifestyleblogit : Sciopero generale 16 dicembre, oggi giovedì nero trasporti - - sofonisba55 : RT @AttiviamociUp: È il momento dello sciopero generale! #scioperogenerale #sottodiecièsfruttamento -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero generale

Loarriva a 7 anni dall'ultima prova di forza sempre di Cgil e Uil che rompe nuovamente un'unità sindacale conquistata dopo anni di tensioni e contrasti. Ed è la Cisl di Luigi Sbarra che si ...E' arrivato il grande giorno delloindetto da Cgil e Uil. Non accadeva dal 2014. Sindacati e lavoratori manifestano contro la legge di bilancio del Governo Draghi e della grande coalizione che lo sostiene. Non hanno ...“Insieme per la giustizia”, questo lo slogan dello sciopero generale proclamato per la giornata odierna da parte di Cgil e Uil, insoddisfatti per l’andamento delle trattative sulla riforma fiscale. Ad ...Adapt è un centro studi troppo attento ai problemi del lavoro per non occuparsi della proclamazione dello sciopero generale del 16 dicembre, per di più da parte di due sigle sindacali (la Cgil e la Ui ...