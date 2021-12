Recita a scuola a porte chiuse per non lasciare fuori i genitori senza Green pass: scoppia la polemica (Di giovedì 16 dicembre 2021) Doveva essere un momento di festa con i genitori in prima fila ad applaudire, invece i bambini di una scuola elementare nell'hinterland torinese andranno in scena senza pubblico per non escludere chi ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Doveva essere un momento di festa con iin prima fila ad applaudire, invece i bambini di unaelementare nell'hinterland torinese andranno in scenapubblico per non escludere chi ...

Advertising

gl5610 : Per non escludere i genitori no-vax dalla recita di Natale dei figli, la preside li esclude tutti. Il caso a Pasta… - GhostRi00817922 : Oggi ho fatto CONVINTAMENTE e VOLONTARIAMENTE la terza dose. Sono a favore del Gp ma applaudo la preside. A essere… - DiGiacomoV : Quando l'assurdo diviene paranoia. Scommetto che i crocifissi nelle aule non li abbia fatti togliere. ??… - solops : Rivalta di Torino: Direttrice di una scuola elementare stabilisce che la recita di Natale si farà senza genitori pe… - CiccioniSe : RT @Open_gol: A non essere in possesso del Super Green pass sono 4 famiglie su 80 -