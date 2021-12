Quirinale, Mattarella in visita di congedo dal Papa. Bergoglio: «Grazie per la testimonianza» (Di giovedì 16 dicembre 2021) La campagna vaccinale, la famiglia e l’educazione dei giovani, le migrazioni e i valori della democrazia nell’Ue. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi si è recato in Vaticano per un’udienza col Papa. Il colloquio, iniziato alle 9.20, è durato 45 minuti e ha affrontato «alcune questioni relative alla situazione sociale italiana», come riferito da una nota della Santa Sede. L’incontro, però, assume un valore particolare, poiché rappresenta una visita di congedo del Capo dello Stato, che si è recato Oltretevere con la figlia Laura e i nipoti. La visita di congedo di Mattarella al Papa La visita in Vaticano, durata complessivamente due ore e segnata anche da un incontro con il segretario di Stato Vaticano, cardinale ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 dicembre 2021) La campagna vaccinale, la famiglia e l’educazione dei giovani, le migrazioni e i valori della democrazia nell’Ue. Il presidente della Repubblica, Sergio, oggi si è recato in Vaticano per un’udienza col. Il colloquio, iniziato alle 9.20, è durato 45 minuti e ha affrontato «alcune questioni relative alla situazione sociale italiana», come riferito da una nota della Santa Sede. L’incontro, però, assume un valore particolare, poiché rappresenta unadidel Capo dello Stato, che si è recato Oltretevere con la figlia Laura e i nipoti. LadidialLain Vaticano, durata complessivamente due ore e segnata anche da un incontro con il segretario di Stato Vaticano, cardinale ...

