Quirinale, Di Maio: "Mattarella è una guida solida e rassicurante per Paese" (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sergio Mattarella è 'una guida solida e rassicurante per tutto il Paese'. E' quanto afferma Luigi Di Maio, sottolineando come dall'inizio della pandemia il presidente della Repubblica abbia 'sempre ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sergioè 'unaper tutto il'. E' quanto afferma Luigi Di, sottolineando come dall'inizio della pandemia il presidente della Repubblica abbia 'sempre ...

Advertising

73af33757472423 : RT @sevenseasmarina: @MarceVann Tralasciando il definire decisioni anticostituzionali, inique e discriminatorie, come ottime ?? ovvio che tr… - Armandoann4 : RT @MediasetTgcom24: Quirinale, Di Maio: 'Mattarella è una guida solida e rassicurante per Paese' #Quirinale - MediasetTgcom24 : Quirinale, Di Maio: 'Mattarella è una guida solida e rassicurante per Paese' #Quirinale - infoitinterno : Quirinale: Di Maio, Mattarella guida solida e rassicurante per Paese - MarceVann : RT @sevenseasmarina: @MarceVann Tralasciando il definire decisioni anticostituzionali, inique e discriminatorie, come ottime ?? ovvio che tr… -