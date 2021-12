Progetto messa in sicurezza asse viario strada provinciale Sarnese-Canne copiato: dossier in Procura (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBuccino – È al vaglio degli inquirenti il dossier consegnato dall’ex consigliere provinciale di Forza Italia e presidente dell’associazione “Paese Mio”, Gregorio Fiscina, alla Procura della Repubblica di Salerno, circa il presunto copia-incolla che il Comune di Buccino avrebbe effettuato, riproducendo parte di progetti ripresi dalle grandi opere pubbliche viarie di vari comuni italiani, all’interno del Progetto esecutivo ed approvato dalla giunta comunale, di manutenzione e messa in sicurezza dell’asse viario provinciale Sarnese-Canne a Buccino. Al centro della querelle giudiziaria e politica, la strada provinciale che collega bivio ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBuccino – È al vaglio degli inquirenti ilconsegnato dall’ex consiglieredi Forza Italia e presidente dell’associazione “Paese Mio”, Gregorio Fiscina, alladella Repubblica di Salerno, circa il presunto copia-incolla che il Comune di Buccino avrebbe effettuato, riproducendo parte di progetti ripresi dalle grandi opere pubbliche viarie di vari comuni italiani, all’interno delesecutivo ed approvato dalla giunta comunale, di manutenzione eindell’a Buccino. Al centro della querelle giudiziaria e politica, lache collega bivio ...

Advertising

anteprima24 : ** Progetto messa in sicurezza asse viario strada provinciale Sarnese-Canne copiato: dossier in Procura **… - LVN_srl : ?? Siamo onorati di partecipare al Progetto della @RegioneLazio Ossigeno ?? Per noi la sfida è cominciata a Genzano… - TorinoClick : #Torino Mobility Lab, approvato il progetto di adeguamento e messa in sicurezza di percorsi protetti pedonali e cic… - hanniescheek : doveva essere di gruppo ma mi hanno dato buca 3 volte per preparare il progetto e quindi neanche 20 giorni prima de… - UnioncamereER : RT @infocamere: RT @unioncamere 'Nuova dashboard interattiva sulle #imprese dei #migranti messa a punto da InfoCamere per il progetto #Futu… -