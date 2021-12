Prof No vax, a Roma malattie e permessi 104: quattromila in fuga. Da lunedì lezioni a rischio (Di giovedì 16 dicembre 2021) Non solo permessi, congedi, ferie, aspettative e richieste per accedere alla . I 4.000 dribblano l'ultima stretta del - partita ieri mattina - anche giocando d'astuzia. Per evitare il protocollo di ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Non solo, congedi, ferie, aspettative e richieste per accedere alla . I 4.000 dribblano l'ultima stretta del - partita ieri mattina - anche giocando d'astuzia. Per evitare il protocollo di ...

Advertising

La7tv : #dimartedi Pier Luigi #Bersani risponde al prof. no vax: 'L'obbligo vaccinale per alcune categorie di persone che h… - Agenzia_Ansa : VIDEO | La prof di Fabriano no vax e no green pass: 'Non cambio idea'. Roberta Salimbeni: 'Aspetto la lettera del p… - AzzolinaLucia : “Il paragone tra green pass e nazismo è un delirio, chi lo fa forse dovrebbe aprire un libro di storia”. Non era ri… - mrmnft : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | La prof di Fabriano no vax e no green pass: 'Non cambio idea'. Roberta Salimbeni: 'Aspetto la lettera del preside… - rep_milano : Super Green Pass obbligatorio a scuola, a Milano tra i prof No Vax c'è anche un preside -