Playoff Mondiali | Nuno Gomes | «Il sorteggio non mi va giù | Italia favorita»

L'ex attaccante del Portogallo Nuno Gomes ha parlato dei Playoff Mondiali che potrebbero mettere di fronte i lusitani e l'Italia Nuno Gomes, storico ex attaccante del Portogallo, in una intervista a La Stampa ha parlato dei Playoff Mondiali che potrebbero mettere di fronte la sua Nazionale e l'Italia. sorteggio – «È andata così, mi scoccia e a tutti quelli a cui piace il calcio sembra impossibile non vedere una delle ultime due nazionali ad aver vinto l'Europeo. Non mi va giù, mi lamento e non mi piace». Italia favorita – «Ormai i favoriti devono sempre dimostrare di esserlo. Conta solo l'ultima partita». CRISTIANO RONALDO – «Averlo è un punto in più, è uno che mette ...

