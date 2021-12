Patente, esame teoria si cambia: domande, tempo, errori (Di giovedì 16 dicembre 2021) Patente, esame teoria: da lunedì 20 dicembre si cambia. Si terrà in formato ridotto: si passerà, infatti, da 40 a 30 domande da svolgere in un tempo massimo di 20 minuti (adesso sono 30 minuti) e fino a tre errori (attualmente sono 4). Per il numero di errori consentiti al fine di superare l’esame si manterrà sempre il rapporto del 10% rispetto ai quiz. Il 9 dicembre, infatti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che riporta alcune modifiche importanti per il conseguimento della Patente A1, A2, A, B1, B e BE. AutoScout24 ed Egaf edizioni hanno simulato un test attraverso una survey di 20 quiz emanati dal ministero (la metà dell’attuale ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021): da lunedì 20 dicembre si. Si terrà in formato ridotto: si passerà, infatti, da 40 a 30da svolgere in unmassimo di 20 minuti (adesso sono 30 minuti) e fino a tre(attualmente sono 4). Per il numero diconsentiti al fine di superare l’si manterrà sempre il rapporto del 10% rispetto ai quiz. Il 9 dicembre, infatti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che riporta alcune modifiche importanti per il conseguimento dellaA1, A2, A, B1, B e BE. AutoScout24 ed Egaf edizioni hanno simulato un test attraverso una survey di 20 quiz emanati dal ministero (la metà dell’attuale ...

Advertising

SkyTG24 : Biella, va all'esame per la patente guidando l'auto: denunciata - alcafar76 : #Biella, va all'esame per la patente guidando l'auto: denunciata. Mai ripassare prima dell'esame. - Sicilianodoc7 : RT @lasiciliait: Cambia l'esame della patente, da lunedì diventa mini: 30 quiz in 20 minuti - lasiciliait : Cambia l'esame della patente, da lunedì diventa mini: 30 quiz in 20 minuti - bakeoffitalia : La riforma è arrivata. Dal 20 dicembre cambia l'esame di teoria per la patente - Stato Donna -