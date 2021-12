Maria Sole Ferrieri Caputi, primo arbitro donna a dirigere una squadra di serie A (Di giovedì 16 dicembre 2021) Novità nel calcio italiano: la Maria Caputi è il primo arbitro donna in serie A la Livornese Maria Sole Ferrieri Caputi riscrive la storia del calcio italiano, a 31 anni è la prima donna ad arbitrare una squadra di serie A, in occasione di Cagliari-Cittadella (3-1), sedicesimo di finale di Coppa Italia. E non ha risparmiato nessuno: tre cartellini gialli e tre gol annullati, uno con la correzione del Var. Sempre vicina all’azione ha fischiato poco, ma in maniera giusta. In Europa avevamo già visto un arbitro donna, la francese Stephanie Frappart, ma in Italia questa è la prima volta che una donna arbitrasse una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Novità nel calcio italiano: laè ilinA la Livorneseriscrive la storia del calcio italiano, a 31 anni è la primaad arbitrare unadiA, in occasione di Cagliari-Cittadella (3-1), sedicesimo di finale di Coppa Italia. E non ha risparmiato nessuno: tre cartellini gialli e tre gol annullati, uno con la correzione del Var. Sempre vicina all’azione ha fischiato poco, ma in maniera giusta. In Europa avevamo già visto un, la francese Stephanie Frappart, ma in Italia questa è la prima volta che unaarbitrasse una ...

