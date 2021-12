Manovra: Salvini, 'in ritardo? Al lavoro per tagliare tasse' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "La Manovra arriva in ritardo? Noi siamo al lavoro per tagliare le tasse". Taglia corto Matteo Salvini, arrivando a Coldiretti, chi sottolinea i tempi della Manovra in Aula. "Noi aggiunge - siamo al governo per trovare altri soldi per taglaire le bollette, noi abbiamo un metodo opposto a quello della Cgil, che dice solo no". Sullo sciopero ribadisce: "Bloccare il paese a Natale non ha senso, non mi sembra una scelta saggia, per la prima volta anche i pensionati hanno una pensione più pesante. Ci aiutassero - dice ancora rivolto ai sindacati - a trovare più soldi in Parlamento per tagliare le bollette di luce e gas, magari a partire dal taglio al reddito di cittadinanza". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Laarriva in? Noi siamo alperle". Taglia corto Matteo, arrivando a Coldiretti, chi sottolinea i tempi dellain Aula. "Noi aggiunge - siamo al governo per trovare altri soldi per taglaire le bollette, noi abbiamo un metodo opposto a quello della Cgil, che dice solo no". Sullo sciopero ribadisce: "Bloccare il paese a Natale non ha senso, non mi sembra una scelta saggia, per la prima volta anche i pensionati hanno una pensione più pesante. Ci aiuro - dice ancora rivolto ai sindacati - a trovare più soldi in Parlamento perle bollette di luce e gas, magari a partire dal taglio al reddito di cittadinanza".

Advertising

TV7Benevento : Manovra: Salvini, 'in ritardo? Al lavoro per tagliare tasse'... - TV7Benevento : Manovra: Salvini, 'dalla Cgil sciopero-farsa contro l’Italia e i lavoratori'... - Profilo3Marco : RT @Noiconsalvini: MANOVRA, #SALVINI: “L’EMERGENZA DEVE VALERE ANCHE PER IL FISCO” - BinaryOptionEU : RT 'Sul #Quirinale: 'Se #Berlusconi sceglierà di candidarsi avrà leale sostegno della Lega'. - infoitinterno : Manovra 2022, Salvini: 'Sciopero generale? Assurdo fermare l'Italia' -