La RAI sbarca su Google e migliora così anche la qualità

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Una bella novità per quanto riguardaTv: RaiPlay, l’applicazione ufficiale della Rai, con la possibilità di vedere in streaming centinaia di ore di dirette e numerosi programmi on demand, approda ufficialmente sulla televisione di Big G. RaiPlay suTv, 15/12/2021 – Computermagazine.it“Forte di numeri in costante crescita – commenta Rainews – sia nella fascia under 45 – nel solo mese di novembre ha raggiunto il 51% degli utenti registrati – sia nella fascia più giovane, under 25. Risultati raggiunti grazie alladell’offerta che include un ampio catalogo di programmi rivolto a ogni genere di pubblico”, fra film, serie tv, documentari, fiction, contenuti per bambini e programmi sportivi fra cui il prossimo mondiale di calcio, il Fifa Qatar 2022 che si terrà fra un anno e di cui Rai è l’unico broadcaster ufficiale per ...