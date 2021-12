Inter, Ausilio: «Lukaku e Hakimi potevano ammazzarci» (Di giovedì 16 dicembre 2021) Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato delle cessioni estive di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato degli addii in estate di Antonio Conte, Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. ADDII – «Non ci siamo mai persi d’animo, ci siamo guardati in faccia dicendoci che sarebbe stata una montagna enorme da scalare, ma il bello di questo sport è che c’è subito un’occasione. La situazione è stato dipinta peggio rispetto a quella che era la realtà, non ci si può arrendere alla prima difficoltà. Perdere un allenatore come Conte e un giocatore come Hakimi e poi successivamente Lukaku ed Eriksen poteva ammazzare ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Piero, direttore sportivo dell’, ha parlato delle cessioni estive di Romelue AchrafPiero, direttore sportivo dell’, ha parlato degli addii in estate di Antonio Conte, Romelue Achraf. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. ADDII – «Non ci siamo mai persi d’animo, ci siamo guardati in faccia dicendoci che sarebbe stata una montagna enorme da scalare, ma il bello di questo sport è che c’è subito un’occasione. La situazione è stato dipinta peggio rispetto a quella che era la realtà, non ci si può arrendere alla prima difficoltà. Perdere un allenatore come Conte e un giocatore comee poi successivamenteed Eriksen poteva ammazzare ...

