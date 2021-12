Innovazione | Federmanager sigla partnership con associazioni manager sistemi Ict

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Labitalia) -ha sottoscritto un patto di collaborazione con ledi rappresentanza deideiinformativi (Aused, Cio Aica Forum, Cio Club Italia, Cionet Italia e Fidainform), per mettere a fattor comune conoscenze, servizi e capacità organizzative, con l'obiettivo di costituire una task force per coinvolgere esperienze e competenze maturate in ambiti strategici come l'digitale e approfondire tematiche di interesse comune a sostegno dello sviluppo sostenibile del Paese. L'accordo è statoto da Stefano Cuzzilla, presidentecon i rappresentanti delle varieprofessionali di information management. "Questo accordo - ha ...