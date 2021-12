Il Csm conferma Gratteri procuratore di Catanzaro. Resta in corsa per la carica di procuratore antimafia

Advertising

S1Tv : Giustizia: Csm conferma Nicola Gratteri procuratore di Catanzaro - Czinforma : - AnsaCalabria : Giustizia: Csm conferma Gratteri a procuratore Catanzaro. Decisione presa all'unanimità dal Plenum |#ANSA - PaoloFicarra : @mimmoshi @AnnaLeonardi1 Si è votato a conferma della violazione all’art. 68 della Costituzione. È una prerogativa… - aleappo53 : RT @aleappo53: -

Ultime Notizie dalla rete : Csm conferma

Agenzia ANSA

Ladel secondo quadriennio deve essere ratificata dal Plenum del. Serve, dunque, un passaggio formale che ratifichi il buon operato del magistrato. Così è stato per Gratteri che guida un ...Il Plenum del Consiglio superiore della magistratura () ha votato all'unanimità ladi Nicola Gratteri a procuratore della Repubblica di Catanzaro per il secondo quadriennio. Gratteri si è insediato a Catanzaro il 16 maggio 2016. Anche in ...Il plenum del Csm ha confermato per altri quattro anni Nicola Gratteri procuratore della Repubblica di Catanzaro ...News in tempo reale - Le notizie e i video di politica, cronaca, attualità, sport della provincia di Crotone e della Calabria ...