Gravina | sindaco Salerno? Si preoccupa solo ora

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 16 dicembre 2021) – “IlNapoli? Sorprende che abbia cominciato arsi della vicenda Salernitanaadesso”: risponde cosi’, all’ANSA, il presidente della Figc, Gabriele, alle accuse mosse dal primo cittadino disul caso del club affidato a un trustee e ora a forte rischio di esclusione della serie A per la mancata cessione. “In 7 mesi non si e’ mai fatto vivo ne’ ha chiesto informazioni alla Federazione – prosegue-, mentre il calcio italiano e la sua citta’ vivevano una situazione cosi’ delicata. Abbiamo cercato di compenetrare il valore sportivo e sociale del calcio granata con il rispetto delle regole per garantire la competizione sportiva. Invece di giudicare l’operato di altri, spero che le istituzioni e gli imprenditori espressione del territorio riescano ...