Google ufficiale Android 12 Go: velocità, funzioni smart e privacy per smartphone low cost (Di giovedì 16 dicembre 2021) Google ha ufficialmente rilasciato la nuova release di Androd chiamata 12 Go Edition. Questa nuova edizione arriva a oltre un anno di distanza dalla precedente, ed è stata fondata su tre concetti chiave: velocità, funzioni smart e privacy. Android 12 Go debutta per spremere al meglio le capacità delle cpu più piccole e delle ram più ridotte con un lancio del 30% più veloce delle applicazioni e animazioni più fluide senza troppa attesa né lunghe schermate bianche. La batteria allungherà la propria autonomia grazie all'ibernazione delle app non in uso da molto tempo, a tutto vantaggio anche della memoria interna che potrà così liberare prezioso spazio; Al contempo, l'applicativo di gestione File Go permetterà di tornare indietro nel tempo di 30 giorni per recuperare ...

