Google: Android 12 Go ufficiale. Velocità, funzioni smart e privacy per smartphone low cost (Di giovedì 16 dicembre 2021) Questa nuova edizione arriva a oltre un anno di distanza dalla precedente, ed è stata fondata su tre concetti chiave: Velocità, funzioni smart e privacy. Android 12 Go debutta per spremere al meglio le capacità delle cpu più piccole e delle ram più ridotte con un lancio del 30% più veloce delle applicazioni e animazioni più fluide senza troppa attesa né lunghe schermate bianche. La batteria allungherà la propria autonomia grazie all’ibernazione delle app non in uso da molto tempo, a tutto vantaggio anche della memoria interna che potrà così liberare prezioso spazio; Al contempo, l’applicativo di gestione File Go permetterà di tornare indietro nel tempo di 30 giorni per recuperare software e file cancellati perché al momento non più necessari. A dimostrazione della maturità raggiunta ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 16 dicembre 2021) Questa nuova edizione arriva a oltre un anno di distanza dalla precedente, ed è stata fondata su tre concetti chiave:12 Go debutta per spremere al meglio le capacità delle cpu più piccole e delle ram più ridotte con un lancio del 30% più veloce delle applicazioni e animazioni più fluide senza troppa attesa né lunghe schermate bianche. La batteria allungherà la propria autonomia grazie all’ibernazione delle app non in uso da molto tempo, a tutto vantaggio anche della memoria interna che potrà così liberare prezioso spazio; Al contempo, l’applicativo di gestione File Go permetterà di tornare indietro nel tempo di 30 giorni per recuperare software e file cancellati perché al momento non più necessari. A dimostrazione della maturità raggiunta ...

phone12s_i : RT @radiofmfaleria: Ascolta e Guarda Radio FM Faleria: Twitch: - radiofmfaleria : Ascolta e Guarda Radio FM Faleria: Twitch: - infoitscienza : Google ufficiale Android 12 Go: velocità, funzioni smart e privacy per smartphone low cost - GizChinait : Basta pali in faccia: attiva questa opzione sul tuo #ANDROID #GOOGLE - pianetacellular : @RaiPlay dal #16dicembre fa parte del gruppo delle app presenti su #GoogleTV. Ciò significa che i contenuti della… -