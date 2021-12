Giornata di festa | teatro e pranzo natalizio al carcere minorile di Airola 

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAirola (Bn) – In mattinata, nell’ istituto penale per minorenni di Airola, i giovani ristretti sono stati protagonisti di un’iniziativa teatrale dal titolo “Francesca da Rimini” insieme alle associazioni “tra palco e realtà” e l’associazione “CCO” nella quale è forte il contributo del rapper Lucariello. Dopo lo spettacolo, si sono recati tutti in mensa in vista delofferto dal garante dei detenuti e dal ristorante la vigna di Bonea. Un’ occasione di gioia che ha visto la prensenza del sindaco di Airola Vincenzo Falzarano, di Sant Agata de goti Salvatore Riccio, vicesindaco di Bucciano Samuele Ciambriello, il magistrato di sorveglianza Ornella Riccio, il presidente del Tribunale per i minori di Salerno Patrizia Esposito, l’assessore regionale alla formazione Armida Filippelli e il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello ...

