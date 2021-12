“Gemma Galgani sta male” | ansia in studio | cos’è successo alla dama di Uomini e Donne

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Nel bel mezzo della puntata arriva la notizia diche stadel Trono Over Nella puntata di oggi, giovedì 16 dicembre, il Trono Over è iniziato con una nuovache vuole conoscere Armando Incarnato. Fatte le presentazioni, Maria De Filippi si è accorta che qualcosa nelloL'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

tuttopuntotv : Isabella Ricci contro Uomini e Donne e Gemma Galgani: “Tutti attori…” #UominieDonne - infoitcultura : Isabella Ricci contro Uomini e Donne e Gemma Galgani: “Tutti attori…” - zazoomblog : Uomini e Donne: Gemma Galgani ha già dubbi su Leonardo - #Uomini #Donne: #Gemma #Galgani #dubbi - geppy2911 : LA RIVINCITA DI GEMMA GALGANI NEL FILM CO LEO GERE...APPUNTAMENTO PERICO... - infoitcultura : U&D, Isabella Ricci critica Gemma Galgani: “È da mettersi le mani nei capelli!” -

Ultime Notizie dalla rete : Gemma Galgani

Tutte le principali notizie di gossip di oggi giovedì 16 dicembre 2021 Isabella Ricci , uscita da 'Uomini e Donne' assieme a Fabio Mantovani, ha commentato il percorso diin una lunga intervista a 'Mondo Tv 24': Il sogno proibito di Elena Santarelli Elena Santarelli , intervistata dal settimanale 'Chi', ha rivelato un desiderio professionale per i suoi ...L'ex cavaliere di Uomini e Donne, e vecchia fiamma di, avrebbe fatto un incontro, in base quanto riportato dal settimanale Oggi , che avrebbe allontanato la possibilità di entrare nel ...Nel bel mezzo della puntata arriva la notizia di Gemma Galgani che sta male: cos'è successo alla dama del Trono Over ...Uomini e Donne, Tina Cipollari fa preoccupare Maria De Filippi: "Gemma Galgani sta male” Quest'ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne è iniziata ...